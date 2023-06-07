(Сагитова) Насиха Мухаметгареевна 20.02.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

(Сагитова) Насиха Мухаметгареевна

Автор
МШ
Широчкина М.

женский, родилась 20.02.1938, Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Отец
Сагитов Мухаметгарей Салимович1894 г.р.
Мать
Сагитова Минзиган Сахип-Гареевна1893 г.р.
Супруги
Амиров Расид ГильмитдиновичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1938

Отец: Сагитов Мухаметгарей Салимович

Мать: Сагитова Минзиган Сахип-Гареевна

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Рождение ребёнка
19.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муслимов Раиль Мансурович

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область

Бракосочетание
Около 1973

Муж: Амиров Расид Гильмитдинович

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.