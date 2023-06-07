(Сагитова) Насиха Мухаметгареевна
женский, родилась 20.02.1938, Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
ОтецСагитов Мухаметгарей Салимович1894 г.р.
МатьСагитова Минзиган Сахип-Гареевна1893 г.р.
Супруги
Амиров Расид ГильмитдиновичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1938
Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Муслимов Раиль Мансурович
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Бракосочетание
Около 1973
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область