Лаврова (Мальцева) Серафима Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаврова (Мальцева) Серафима Михайловна

Лаврова (Мальцева) Серафима Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1858

Отец: Мальцев Михаил Протолеонович

Мать: Мальцева Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
27.06.1886

Сын: Лавров Павел Александрович

Отец ребёнка: Лавров Александр Финеесович

Рождение ребёнка
04.11.1891

Сын: Лавров Михаил Александрович

Отец ребёнка: Лавров Александр Финеесович

Рождение ребёнка
22.08.1894

Дочь: Подъякова Анна Александровна

Отец ребёнка: Лавров Александр Финеесович

Рождение ребёнка
10.03.1898

Дочь: Александра Алесандровна

Отец ребёнка: Лавров Александр Финеесович

Рождение ребёнка
03.01.1900

Дочь: Лидия Александровна

Отец ребёнка: Лавров Александр Финеесович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close