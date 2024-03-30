Лаврова (Мальцева) Серафима Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1858
Рождение ребёнка
27.06.1886
Сын: Лавров Павел Александрович
Отец ребёнка: Лавров Александр Финеесович
Рождение ребёнка
04.11.1891
Сын: Лавров Михаил Александрович
Отец ребёнка: Лавров Александр Финеесович
Рождение ребёнка
22.08.1894
Дочь: Подъякова Анна Александровна
Отец ребёнка: Лавров Александр Финеесович
Рождение ребёнка
10.03.1898
Дочь: Александра Алесандровна
Отец ребёнка: Лавров Александр Финеесович
Рождение ребёнка
03.01.1900
Дочь: Лидия Александровна
Отец ребёнка: Лавров Александр Финеесович
Смерть
Неизвестно