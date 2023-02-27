(Рогозина) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Антон
Место жительства
Неизвестно
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.11.1875
Сын: Рогозин Филипп
Отец ребёнка: Рогозин Антон
Рождение ребёнка
27.02.1877
Сын: Рогозин Парфирий
Отец ребёнка: Рогозин Антон
Рождение ребёнка
20.06.1878
Сын: Рогозин Иван
Отец ребёнка: Рогозин Антон
Смерть
Неизвестно