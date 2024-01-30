Григорьева (Грязнова) Матрёна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грязнов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веснина (Григорьева) Галина Васильевна
Отец ребёнка: Григорьев Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Василиса Васильевна
Отец ребёнка: Григорьев Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Григорьев Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Куприян Васильевич
Отец ребёнка: Григорьев Василий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.1920
Сын: Григорьев Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Григорьев Василий Фёдорович
Смерть
Неизвестно