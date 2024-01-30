Григорьева (Грязнова) Матрёна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Грязнова) Матрёна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грязнов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веснина (Григорьева) Галина Васильевна

Отец ребёнка: Григорьев Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Василиса Васильевна

Отец ребёнка: Григорьев Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Григорьев Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Куприян Васильевич

Отец ребёнка: Григорьев Василий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
02.03.1920

Сын: Григорьев Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Григорьев Василий Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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