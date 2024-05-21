Ерофеева Марина Лукъяновна 23.02.1870 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ерофеева Марина Лукъяновна

Место рождения

Краснинский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

23.02.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1870 ст.

Отец: Ерофеев Лукъян Ефимович

Мать: Пелагея Никитична

Краснинский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №142, стр. 38 Восприемники: Того же отряда казачий малолеток Ларион Ефимов Ерофеев и священника Василия Павлова Ребрина дочь девица Серафим... Показать все
Смерть
Неизвестно

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