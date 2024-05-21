Ерофеева Марина Лукъяновна
Место рождения
Дата рождения23.02.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1870 ст.
Отец: Ерофеев Лукъян Ефимович
Мать: Пелагея Никитична
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №142, стр. 38 Восприемники: Того же отряда казачий малолеток Ларион Ефимов Ерофеев и священника Василия Павлова Ребрина дочь девица Серафим... Показать все
Смерть
Неизвестно