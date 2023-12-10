Бобков Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобков Михаил Александрович

Бобков Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1962

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1962

Отец: Бобков Юрий Александрович

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close