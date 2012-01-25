Золотарёв Юрий (Георгий Жора) (Георгий, Жора)
Место рождения
Дата рождения20.09.1942
Дата смерти25.01.2012
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1942
Образование
1979
Москва, город федерального значения Москва
Московський ВМТ (висший механічний технікум?)
Работа или профессия
Неизвестно
Електрик. Енергетик. Будівельник
Работа или профессия
Неизвестно
Электрик - Энергетик.
Работа или профессия
Неизвестно
Электрик - Энергетик.
Смерть
25.01.2012
Инфаркт миокарда
Похороны
Неизвестно