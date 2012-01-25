Золотарёв Юрий (Георгий Жора) (Георгий, Жора) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотарёв Юрий (Георгий Жора) (Георгий, Жора)

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Место рождения

Демина Балка, Полтавська область

Дата рождения

20.09.1942

Дата смерти

25.01.2012

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1942

Отец: Золотарев Григорий Арсентьевич

Мать: Золотарева Мария Николаевна

Демина Балка, Полтавська область
Образование
1979
Москва, город федерального значения Москва
Московський ВМТ (висший механічний технікум?)
Работа или профессия
Неизвестно
Електрик. Енергетик. Будівельник
Работа или профессия
Неизвестно
Электрик - Энергетик.
Работа или профессия
Неизвестно
Электрик - Энергетик.
Смерть
25.01.2012
Инфаркт миокарда
Похороны
Неизвестно
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