Ориненко (Овдиенко) Акилина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ориненко (Овдиенко) Акилина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ориненко Михаил Петрович

Отец ребёнка: Ориненко Петр Климентович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ориненко Казимир Петрович

Отец ребёнка: Ориненко Петр Климентович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ориненко Петр Климентович

Рождение ребёнка
15.08.1870

Сын: Ориненко Тихон Петрович

Отец ребёнка: Ориненко Петр Климентович

Толокунь, Київська область
плёнка #007822035, стр 322, ф. 127, о. 1012, д. 4037
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Злобинец (Ориненко) Елена Петровна

Отец ребёнка: Ориненко Петр Климентович

Рождение ребёнка
07.06.1890

Сын: Ориненко Прокоп Петрович

Отец ребёнка: Ориненко Петр Климентович

Толокунь, Київська область
Смерть
Неизвестно

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