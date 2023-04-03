Ориненко (Овдиенко) Акилина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ориненко Петр Климентович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ориненко Казимир Петрович
Отец ребёнка: Ориненко Петр Климентович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1870
Отец ребёнка: Ориненко Петр Климентович
плёнка #007822035, стр 322, ф. 127, о. 1012, д. 4037
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Злобинец (Ориненко) Елена Петровна
Отец ребёнка: Ориненко Петр Климентович
Рождение ребёнка
07.06.1890
Отец ребёнка: Ориненко Петр Климентович
Смерть
Неизвестно