Лукьянчик Наум
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Сын: Лукьянчик (мартынович) Иван Наумович
Мать ребёнка: Мартынович Малания
Рождение ребёнка
1821
Сын: Лукьянчик Прокоп Наумович
Мать ребёнка: Мартынович Малания
Рождение ребёнка
1825
Сын: Лукьянчик Николай Наумович
Мать ребёнка: Мартынович Малания
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мартынович Малания
Смерть
1825