Лукьянчик Наум — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянчик Наум

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Лукьянчик (мартынович) Иван Наумович

Мать ребёнка: Мартынович Малания

Рождение ребёнка
1821

Сын: Лукьянчик Прокоп Наумович

Мать ребёнка: Мартынович Малания

Рождение ребёнка
1825

Сын: Лукьянчик Николай Наумович

Мать ребёнка: Мартынович Малания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынович Малания

Смерть
1825
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