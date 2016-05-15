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Дьяченков Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1962

Дата смерти

15.05.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1962

Отец: Дьяченков Александр Васильевич

Мать: Дьяченкова (Коледова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дьяченков Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Дьяченкова (Бикбаева) Румия

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьяченкова (Бикбаева) Румия

Образование
С 01.09.1969 по 20.06.1979
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
среднее
Смерть
15.05.2016
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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