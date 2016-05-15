Дьяченков Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1962
Дата смерти15.05.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дьяченков Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Дьяченкова (Бикбаева) Румия
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
С 01.09.1969 по 20.06.1979
среднее
Смерть
15.05.2016
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно