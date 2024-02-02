Иванов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1952
Рождение ребёнка
01.05.1978
Сын: Иванов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Иванова Надежда Анатольевна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.05.1982
Дочь: Горина Людмила Александровна
Мать ребёнка: Иванова Надежда Анатольевна
Смерть
Неизвестно