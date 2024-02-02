Иванов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1952

Отец: Иванов Николай Александрович

Мать: Иванова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
01.05.1978

Сын: Иванов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Иванова Надежда Анатольевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.05.1982

Дочь: Горина Людмила Александровна

Мать ребёнка: Иванова Надежда Анатольевна

Смерть
Неизвестно
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