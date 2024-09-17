Атнагулов Ринат
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баширова (Атнагулова) Алсу
Мать ребёнка: Атнагулова (Гилязова) Нурия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1981
Дочь: Саляхова (Атнагулова) Регина
Мать ребёнка: Атнагулова (Гилязова) Нурия