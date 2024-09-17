Атнагулов Ринат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атнагулов Ринат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баширова (Атнагулова) Алсу

Мать ребёнка: Атнагулова (Гилязова) Нурия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Атнагулова (Гилязова) Нурия

Рождение ребёнка
18.03.1981

Дочь: Саляхова (Атнагулова) Регина

Мать ребёнка: Атнагулова (Гилязова) Нурия

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