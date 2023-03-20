Сергиев Прокофий Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Сергиев Родион Сергеевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Сергиев Герасим Прокопьевич
Мать ребёнка: Сергиева Парасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Сергиева Парасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Сергиев Савелий Прокопьевич
Мать ребёнка: Сергиева Парасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Сергиев Потапий Прокофьевич
Мать ребёнка: Сергиева Парасковья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1839