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Сергиев Прокофий Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Сергиев Родион Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Сергиев Герасим Прокопьевич

Мать ребёнка: Сергиева Парасковья Федоровна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Сергиев Петр Прокофьевич

Мать ребёнка: Сергиева Парасковья Федоровна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Сергиев Савелий Прокопьевич

Мать ребёнка: Сергиева Парасковья Федоровна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Сергиев Потапий Прокофьевич

Мать ребёнка: Сергиева Парасковья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергиева Парасковья Федоровна

Смерть
1839
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