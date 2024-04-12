Белов Домна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Белов Григорий Созонович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Фекла Григорьевна
Отец ребёнка: Белов Григорий Созонович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Белов Григорий Созонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно