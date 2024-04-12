Белов Домна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелов Домна Федоровна

Белов Домна Федоровна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Белов Григорий Созонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Фекла Григорьевна

Отец ребёнка: Белов Григорий Созонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Белов Григорий Созонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Григорий Созонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close