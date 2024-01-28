Калифя или Калифея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калифя или Калифея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: вторая маленькая дочь

Отец ребёнка: Бахтеев Сайфулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: 1 маленькая дочь

Отец ребёнка: Бахтеев Сайфулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Азиза

Отец ребёнка: Бахтеев Сайфулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сын-летчик (шамиль?)

Отец ребёнка: Бахтеев Сайфулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Средняя дочь

Отец ребёнка: Бахтеев Сайфулла

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Конькова (Бахтеева) Мария (Магруй) Сайфуловна

Отец ребёнка: Бахтеев Сайфулла

Смерть
Неизвестно

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