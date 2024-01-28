Калифя или Калифея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: вторая маленькая дочь
Отец ребёнка: Бахтеев Сайфулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: 1 маленькая дочь
Отец ребёнка: Бахтеев Сайфулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Азиза
Отец ребёнка: Бахтеев Сайфулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сын-летчик (шамиль?)
Отец ребёнка: Бахтеев Сайфулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Средняя дочь
Отец ребёнка: Бахтеев Сайфулла
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Конькова (Бахтеева) Мария (Магруй) Сайфуловна
Отец ребёнка: Бахтеев Сайфулла
Смерть
Неизвестно