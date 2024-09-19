Благодёров Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благодёров Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1901 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Благодёров Сергей

Мать: Голубева Александра Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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