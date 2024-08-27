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Кузмичёв Сергей Матвеевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузмичёв Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузмичёв Иван Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1825

Сын: Кузмичёв Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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