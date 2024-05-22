Каминская Винокурова В Девичестве Дора ( Доба) Шлёмовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Каминская Винокурова В Девичестве Дора ( Доба) Шлёмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гольдшмидт Раиса Рива Исаевна

Отец ребёнка: Каминский Исай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каминская Раздольская Фрумсон Елизавета Исаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фанни Исаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1907

Сын: Каминский Лев Исаевич

Отец ребёнка: Каминский Исай

Рождение ребёнка
15.04.1909

Сын: Каминский Борис Исаевич

Отец ребёнка: Каминский Исай

Рождение ребёнка
15.04.1918

Дочь: Каминская Вера Исаевна

Отец ребёнка: Каминский Исай

Смерть
Неизвестно

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