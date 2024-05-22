Каминская Винокурова В Девичестве Дора ( Доба) Шлёмовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гольдшмидт Раиса Рива Исаевна
Отец ребёнка: Каминский Исай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каминская Раздольская Фрумсон Елизавета Исаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фанни Исаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Каминский Исай
Рождение ребёнка
15.04.1909
Отец ребёнка: Каминский Исай
Рождение ребёнка
15.04.1918
Дочь: Каминская Вера Исаевна
Отец ребёнка: Каминский Исай
Смерть
Неизвестно