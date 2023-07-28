Морозова Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозова Евдокия Андреевна

Морозова Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Демьян Васильевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Морозов Василий Демьянович

Отец ребёнка: Морозов Демьян Васильевич

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1907

Сын: Морозов Алексей Демьянович

Отец ребёнка: Морозов Демьян Васильевич

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.05.1909

Сын: Морозов Никита Демьянович

Отец ребёнка: Морозов Демьян Васильевич

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1910

Сын: Морозов Яков Демьянович

Отец ребёнка: Морозов Демьян Васильевич

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.10.1913

Дочь: Морозова Анна Демьяновна

Отец ребёнка: Морозов Демьян Васильевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Морозов Егор Демьянович

Отец ребёнка: Морозов Демьян Васильевич

Рождение ребёнка
22.12.1915

Дочь: Морозова Анастасия Демьяновна

Отец ребёнка: Морозов Демьян Васильевич

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.05.1917

Дочь: Морозова Таисия Демьяновна

Отец ребёнка: Морозов Демьян Васильевич

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.06.1918

Дочь: Морозова Ольга Демьяновна

Отец ребёнка: Морозов Демьян Васильевич

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.