Морозова Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Сын: Морозов Василий Демьянович
Отец ребёнка: Морозов Демьян Васильевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Морозов Алексей Демьянович
Отец ребёнка: Морозов Демьян Васильевич
Рождение ребёнка
26.05.1909
Сын: Морозов Никита Демьянович
Отец ребёнка: Морозов Демьян Васильевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Морозов Демьян Васильевич
Рождение ребёнка
19.10.1913
Дочь: Морозова Анна Демьяновна
Отец ребёнка: Морозов Демьян Васильевич
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Морозов Демьян Васильевич
Рождение ребёнка
22.12.1915
Дочь: Морозова Анастасия Демьяновна
Отец ребёнка: Морозов Демьян Васильевич
Рождение ребёнка
07.05.1917
Дочь: Морозова Таисия Демьяновна
Отец ребёнка: Морозов Демьян Васильевич
Рождение ребёнка
21.06.1918
Дочь: Морозова Ольга Демьяновна
Отец ребёнка: Морозов Демьян Васильевич
Смерть
Неизвестно