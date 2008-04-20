Шанин Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шанин Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1962

Дата смерти

20.04.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1962

Отец: не указан

Мать: Шанина (Фомичева) Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
20.04.2008

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