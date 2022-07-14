Леонов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонов Александр Петрович

Мать ребёнка: Леонова Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
19.01.1931

Сын: Леонов Иван Петрович

Мать ребёнка: Леонова Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
01.05.1935

Сын: Леонов Николай Петрович

Мать ребёнка: Леонова Федосья Михайловна

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