Леонов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонов Александр Петрович
Мать ребёнка: Леонова Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
19.01.1931
Сын: Леонов Иван Петрович
Мать ребёнка: Леонова Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
01.05.1935
Мать ребёнка: Леонова Федосья Михайловна