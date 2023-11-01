Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1740 и 1742
Дата смертиПосле 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1740 и 1742
Отец: Василий Федорович
Мать: Матрона Федоровна
Бракосочетание
Между 1756 и 1761
Жена: Наталья Герасимовна
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Матрона Михайловна
Мать ребёнка: Наталья Герасимовна
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: Наталья Герасимовна
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Василиса (Васса) Михайловна
Мать ребёнка: Наталья Герасимовна
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Василий Михайлович
Мать ребёнка: Наталья Герасимовна
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: Наталья Герасимовна
Смерть
После 1825