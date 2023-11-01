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Михаил Васильевич

Место рождения

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1740 и 1742

Дата смерти

После 1825

Пол

Мужской

Отец

Около 1714 г.р.

Мать

Между 1709 и 1713 г.р.

Жена

Около 1740 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1740 и 1742

Отец: Василий Федорович

Мать: Матрона Федоровна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1756 и 1761

Жена: Наталья Герасимовна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Матрона Михайловна

Мать ребёнка: Наталья Герасимовна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: Наталья Герасимовна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Василиса (Васса) Михайловна

Мать ребёнка: Наталья Герасимовна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Василий Михайлович

Мать ребёнка: Наталья Герасимовна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: Наталья Герасимовна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1825
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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