Андрей Никитин (Ович)
Место рождения
Дата рождения17.10.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1858 ст.
Отец: Никита Андреев (Ич)
Мать: Татьяна Петрова (Вна)
Бракосочетание
12.02.1878 ст.
поручители по жениху кр д Кожухова Степан Петрович и с Первитина Николай Михайлов, по невесте кр д Лямова Арсений Васильевич и Артемий? Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1882 ст.
Дочь: Пыжова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Екатерина Михайлова (Вна)
Рождение ребёнка
06.05.1884 ст.
Сын: Николай Андреев (Ич)
Мать ребёнка: Екатерина Михайлова (Вна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Андреев (Ич)
Мать ребёнка: Екатерина Михайлова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно