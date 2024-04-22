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Андрей Никитин (Ович)

Место рождения

Мухино, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.10.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1858 ст.

Отец: Никита Андреев (Ич)

Мать: Татьяна Петрова (Вна)

Мухино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
12.02.1878 ст.

Жена: Екатерина Михайлова (Вна)

поручители по жениху кр д Кожухова Степан Петрович и с Первитина Николай Михайлов, по невесте кр д Лямова Арсений Васильевич и Артемий? Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1882 ст.

Дочь: Пыжова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Екатерина Михайлова (Вна)

Рождение ребёнка
06.05.1884 ст.

Сын: Николай Андреев (Ич)

Мать ребёнка: Екатерина Михайлова (Вна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Андреев (Ич)

Мать ребёнка: Екатерина Михайлова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мухино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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