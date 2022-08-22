Морковкина (Петрова) Людмила (Миля) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морковкина (Петрова) Людмила (Миля) Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1939

Дата смерти

22.08.2022

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.07.1936

Сын: Морковкин Олег Николаевич

Отец ребёнка: Морковкин Николай Васильевич

Рождение
17.06.1939

Отец: Петров Василий Петрович

Мать: Петрова Ульяна Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морковкин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
14.05.1974

Сын: Морковкин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Морковкин Николай Васильевич

Смерть
22.08.2022

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