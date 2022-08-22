Морковкина (Петрова) Людмила (Миля) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1939
Дата смерти22.08.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.07.1936
Сын: Морковкин Олег Николаевич
Отец ребёнка: Морковкин Николай Васильевич
Рождение
17.06.1939
Отец: Петров Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1974
Сын: Морковкин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Морковкин Николай Васильевич
Смерть
22.08.2022