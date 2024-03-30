Семенко Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенко Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семенко Сергей Михайлович

Мать: Семенко Анна

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