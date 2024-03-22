Тропина -Школдина- (--) Мавра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тропина -Школдина- (--) Мавра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1810 г.р.
До 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Школдин Михаил

Бракосочетание
23.01.1831

Муж: Тропин Конон Тимофеевич

Конево, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400] оба вторым браком
Смерть
Неизвестно

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