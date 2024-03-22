Тропина -Школдина- (--) Мавра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
До 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Школдин Михаил
Бракосочетание
23.01.1831
Конево, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400] оба вторым браком
Смерть
Неизвестно