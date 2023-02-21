Митрофанова Александра Матвеевна
Место рожденияИвановская область, Владимирский район,село Бродницы
Дата рождения1874
Дата смерти07.05.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Митрофанов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Митрофанов Николай Автономович
Рождение ребёнка
27.10.1906
Сын: Митрофанов Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Митрофанов Николай Автономович
город Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.05.1937
Владимир, город Владимир, Владимирская область