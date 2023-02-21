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Митрофанова Александра Матвеевна

Место рождения

Ивановская область, Владимирский район,село Бродницы

Дата рождения

1874

Дата смерти

07.05.1937

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановская область, Владимирский район,село Бродницы
Рождение ребёнка
1903

Сын: Митрофанов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Митрофанов Николай Автономович

Рождение ребёнка
27.10.1906

Сын: Митрофанов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Митрофанов Николай Автономович

город Владимир
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофанов Николай Автономович

Смерть
07.05.1937
Владимир, город Владимир, Владимирская область
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