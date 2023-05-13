Алексеев АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алексеева (Борисова) Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алексеева (Борисова) Неизвестно