Алексеев АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1942

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

Около 1945 г.р.

Дети

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Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1942

Отец: АЛЕКСЕЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать: АЛЕКСЕЕВА (ШЕМИОТ) ОЛЬГА ВИКТОРОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева (Борисова) Неизвестно

Развод
Неизвестно

Жена: Алексеева (Борисова) Неизвестно

Рождение ребёнка
01.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексеева (Борисова) Неизвестно

Рождение ребёнка
02.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексеева (Борисова) Неизвестно

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