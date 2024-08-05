Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осокин Всеволод Васильевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Осокина) Александра Всеволодовна

Отец ребёнка: Осокин Всеволод Васильевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.02.1905

Сын: Осокин Всеволод Всеволодович

Отец ребёнка: Осокин Всеволод Васильевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Осокина) Дросида Всеволодовна

Отец ребёнка: Осокин Всеволод Васильевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.08.1909

Сын: Осокин Александр Всеволодович

Отец ребёнка: Осокин Всеволод Васильевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.05.1912

Дочь: (Осокина) Павла Всеволодовна

Отец ребёнка: Осокин Всеволод Васильевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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