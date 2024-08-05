Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Осокина) Александра Всеволодовна
Отец ребёнка: Осокин Всеволод Васильевич
Рождение ребёнка
26.02.1905
Сын: Осокин Всеволод Всеволодович
Отец ребёнка: Осокин Всеволод Васильевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Осокина) Дросида Всеволодовна
Отец ребёнка: Осокин Всеволод Васильевич
Рождение ребёнка
12.08.1909
Сын: Осокин Александр Всеволодович
Отец ребёнка: Осокин Всеволод Васильевич
Рождение ребёнка
28.05.1912
Дочь: (Осокина) Павла Всеволодовна
Отец ребёнка: Осокин Всеволод Васильевич
Смерть
Неизвестно