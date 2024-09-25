Якимченко Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ишим, Тюменская Область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ишим, Тюменская Область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1957
Сын: Якимченко Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: Якимченко Анатолий Семёнович
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.02.1961
Ишим, Тюменская Область, Россия
Смерть
Неизвестно