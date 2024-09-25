Якимченко Клавдия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЯкимченко Клавдия

Якимченко Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1957 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якимченко Анатолий Семёнович

Ишим, Тюменская Область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якимченко Анатолий Семёнович

Ишим, Тюменская Область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1957

Сын: Якимченко Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Якимченко Анатолий Семёнович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якимченко Анатолий Семёнович

Ишим, Тюменская Область, Россия
Смерть
Неизвестно

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