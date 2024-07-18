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(Скуратовская Толкач) Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1906

Отец: Скуратовский Федор Павлов

Мать: (Сташкевич Скуратовская) Виктория-Филомена Владиславовна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Толкач Иван

Рождение ребёнка
19.12.1936

Сын: Толкач Николай Иванович

Отец ребёнка: Толкач Иван

Рождение ребёнка
30.07.1941

Дочь: (Толкач Сташкевич) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Толкач Иван

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Толкач Иван

Смерть
Неизвестно

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