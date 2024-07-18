(Скуратовская Толкач) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1906
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Толкач Иван
Рождение ребёнка
19.12.1936
Отец ребёнка: Толкач Иван
Рождение ребёнка
30.07.1941
Дочь: (Толкач Сташкевич) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Толкач Иван
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Толкач Иван
Смерть
Неизвестно