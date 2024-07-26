Калинин Роман Кузмич
Место рождения
Дата рождения03.05.1888 ст.
Дата смертиПосле 1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1888 ст.
Отец: Калинин Кузма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Калинина Таисья Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Калинина Таисья Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинина Таисья Марковна
Рождение ребёнка
05.06.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калинина Таисья Марковна
Смерть
После 1943