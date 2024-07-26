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Калинин Роман Кузмич

Место рождения

Коптелово, Алапаевское, Свердловская область

Дата рождения

03.05.1888 ст.

Дата смерти

После 1943

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1888 ст.

Отец: Калинин Кузма

Мать: Калинина Анисья Максимовна

Коптелово, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Калинина Таисья Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Семен Кузьмич

Мать ребёнка: Калинина Таисья Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Таисья Марковна

Рождение ребёнка
05.06.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинина Таисья Марковна

Коптелово, Алапаевское, Свердловская область
Смерть
После 1943
Коптелово, Алапаевское, Свердловская область

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