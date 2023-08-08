Королева Христина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоролева Христина Ивановна

Королева Христина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Королева Василиса Филипповна

Отец ребёнка: Королев Филипп Абрамов

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Королева Василиса Филипповна

Отец ребёнка: Королев Филипп Абрамов

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Королева Марья Филипповна

Отец ребёнка: Королев Филипп Абрамов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королев Филипп Абрамов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close