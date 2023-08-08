Королева Христина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Королева Василиса Филипповна
Отец ребёнка: Королев Филипп Абрамов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Королева Василиса Филипповна
Отец ребёнка: Королев Филипп Абрамов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Королева Марья Филипповна
Отец ребёнка: Королев Филипп Абрамов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно