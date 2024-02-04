Калимуллин Ильдар
Место рождения
Дата рождения17.04.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.07.2016
Рождение ребёнка
15.10.2019
Сын: Калимуллин Карим Ильдарович
Мать ребёнка: Калимуллина (Хабибуллина) Алсу Мидхатовна
Рождение ребёнка
01.12.2022
Дочь: Калимуллина Талия Ильдаровна
Мать ребёнка: Калимуллина (Хабибуллина) Алсу Мидхатовна