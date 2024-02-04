Калимуллин Ильдар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калимуллин Ильдар

Место рождения

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.04.1985

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.07.2016

Жена: Калимуллина (Хабибуллина) Алсу Мидхатовна

Рождение ребёнка
15.10.2019

Сын: Калимуллин Карим Ильдарович

Мать ребёнка: Калимуллина (Хабибуллина) Алсу Мидхатовна

Рождение ребёнка
01.12.2022

Дочь: Калимуллина Талия Ильдаровна

Мать ребёнка: Калимуллина (Хабибуллина) Алсу Мидхатовна

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