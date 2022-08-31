Яудземс Лиене — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яудземс Лиене

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яудземс Индрикис (Генрих) Индрикович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яудземс Янис Индрикович (Генрихович)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.07.1891

Сын: Яудземс Петерис Генрихович

Отец ребёнка: Яудземс Индрикис (Генрих) Индрикович

Смерть
Неизвестно

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