Яудземс Лиене
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яудземс Янис Индрикович (Генрихович)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.07.1891
Сын: Яудземс Петерис Генрихович
Отец ребёнка: Яудземс Индрикис (Генрих) Индрикович
Смерть
Неизвестно