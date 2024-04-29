Мерзляков Виктор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМерзляков Виктор

Мерзляков Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1899 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Мурашова / Мурашева (Мерзлякова) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мерзлякова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мерзлякова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерзлякова Валентина

Смерть
Неизвестно

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