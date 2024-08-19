Ričiks Jānis
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ričiks (Iznakonovna) Anna
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Ričiks Ādams
Мать ребёнка: Ričiks (Iznakonovna) Anna
Lautajoties 23.05.1843 g. Bija 25 g.v.