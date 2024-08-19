Ričiks Jānis — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ričiks Jānis

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1823 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ričiks (Iznakonovna) Anna

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Ričiks Ādams

Мать ребёнка: Ričiks (Iznakonovna) Anna

Lautajoties 23.05.1843 g. Bija 25 g.v.

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