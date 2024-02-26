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Иван Яковлев (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1781 г.р.

Мать

Около 1788 г.р.

Жена

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Яков Абрамов (Ич)

Мать: Домна Прокофьева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Тимофеева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Наталия Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Ирина Тимофеева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

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