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Ефим Семенов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1754 г.р.

Мать

Около 1760 г.р.

Жена

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Семен Кононов (Ич)

Мать: Анна Никитина (Чна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Михайлова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивановское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Михаил Ефимов (Ич)

Мать ребёнка: Ульяна Михайлова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Наталия Абрамова (Вна)

Мать ребёнка: Ульяна Михайлова (Вна)

Ивановское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1834

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