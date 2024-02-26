Ефим Семенов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Семен Кононов (Ич)
Мать: Анна Никитина (Чна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Михайлова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Михаил Ефимов (Ич)
Мать ребёнка: Ульяна Михайлова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Наталия Абрамова (Вна)
Мать ребёнка: Ульяна Михайлова (Вна)
Смерть
1834