Лебедев Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
24.11.1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Агния Михайловна (?)
деревня Троицкое, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния (после революции эта территория отошла к Ивановской области).
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Клавдия Григорьевна
Мать ребёнка: Агния Михайловна (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедева Таисия Григорьевна
Мать ребёнка: Агния Михайловна (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Агния Михайловна (?)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агния Михайловна (?)
Смерть
Неизвестно
Вичуга, Вичуга, Ивановская область