Лебедев Григорий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедев Григорий Алексеевич

Лебедев Григорий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агния Михайловна (?)

деревня Троицкое, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния (после революции эта территория отошла к Ивановской области).
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Клавдия Григорьевна

Мать ребёнка: Агния Михайловна (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедева Таисия Григорьевна

Мать ребёнка: Агния Михайловна (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Агния Михайловна (?)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агния Михайловна (?)

Смерть
Неизвестно
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close