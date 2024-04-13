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Васильевна, Бутусова Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1886

Дата смерти

04.05.1949

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1886

Отец: Василий

Мать: ?

Развод
Неизвестно

Муж: Бутусов Иван

Образование
Неизвестно
Неграмотная | Похозяйственная книга №2 с. Широкий Буерак на 1943-1944-1945 гг | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 36-37 | Похозяйственная книга №1 с. Широкий Буерак на 1946-1947-1948 гг | стр. 1... Показать все
Место жительства
С 04.11.1886 по 04.05.1949
Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Справка о смерти №3 от 20 февраля 2019 | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Бракосочетание
Между 1902 и 1907

Муж: Бутусов Иван

Рождение ребёнка
1907

Сын: Бутусов Сергей

Отец ребёнка: Бутусов Иван

Похозяйственная книга №1 с. Широкий Буерак на 1946-1947-1948 гг | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 103-104
Рождение ребёнка
1913

Сын: Бутусов Петр

Отец ребёнка: Бутусов Иван

Рождение ребёнка
04.11.1915

Дочь: Ивановна, Аникеева (Ивановна) Анна Нюра

Отец ребёнка: Бутусов Иван

Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Свидетельство о рождении РД №347344 | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Место жительства
До 04.05.1949
Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
ул. Кооперативная, д. 14 | Справка о смерти №3 от 20 февраля 2019 | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1 | Похозяйственная книга №2 с. Широкий Буерак на 1943-1944-1945 гг | стр. 36-37
Смерть
04.05.1949
Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Причина смерти: Декомпенсированный порок сердца | Справка о смерти №3 от 20 февраля 2019 | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Похороны
После 04.05.1949

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