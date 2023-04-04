Тихонов Константин Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихонов Константин Емельянович

Тихонов Константин Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тихонов Емельян Северьянов

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1904

Жена: не указана

Туймазинского района Республики Башкортостан. Церковная ул. 13А Храм Воздвижения Честного Креста Господня в с. Воздвиженке
Рождение ребёнка
17.04.1905

Сын: Тихонов Ирадион Константинович

Мать ребёнка: не указана

Российская Федерация Республика Башкортостан, Туймазинский район, посёлок Успенка.
Рождение Ирадиона 4/5.04.1905, запись 25, файл 18 Деревни Успеновки крестьянин Константин Емельянов Тихонов и законная жена его Марфа Григорьева Восприемники: деревни Успеновки крестьянин Григорий Яко... Показать все
Рождение ребёнка
05.06.1905

Дочь: Ефросинья Константинова

Мать ребёнка: не указана

Российская Федерация Республика Башкортостан, Туймазинский район, посёлок Успенка.
Рождение ребёнка
27.05.1908

Сын: Тихонов Феодор Константинов

Мать ребёнка: не указана

Российская Федерация Республика Башкортостан, Туймазинский район, посёлок Успенка.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close