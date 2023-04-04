Тихонов Константин Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Тихонов Емельян Северьянов
Бракосочетание
10.02.1904
Туймазинского района Республики Башкортостан. Церковная ул. 13А Храм Воздвижения Честного Креста Господня в с. Воздвиженке
Рождение ребёнка
17.04.1905
Сын: Тихонов Ирадион Константинович
Российская Федерация Республика Башкортостан, Туймазинский район, посёлок Успенка.
Рождение Ирадиона 4/5.04.1905, запись 25, файл 18 Деревни Успеновки крестьянин Константин Емельянов Тихонов и законная жена его Марфа Григорьева Восприемники: деревни Успеновки крестьянин Григорий Яко... Показать все
Рождение ребёнка
05.06.1905
Дочь: Ефросинья Константинова
Российская Федерация Республика Башкортостан, Туймазинский район, посёлок Успенка.
Рождение ребёнка
27.05.1908
Сын: Тихонов Феодор Константинов
Российская Федерация Республика Башкортостан, Туймазинский район, посёлок Успенка.
Смерть
Неизвестно