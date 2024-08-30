Рыжкин ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыжкин Иван
Мать ребёнка: Рыжкина (Патрикеева) Наталья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1980
Дочь: Маринина (Рыжкина) Светлана
Мать ребёнка: Рыжкина (Патрикеева) Наталья Александровна