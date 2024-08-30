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Рыжкин ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжкин Иван

Мать ребёнка: Рыжкина (Патрикеева) Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжкина (Патрикеева) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
18.03.1980

Дочь: Маринина (Рыжкина) Светлана

Мать ребёнка: Рыжкина (Патрикеева) Наталья Александровна

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