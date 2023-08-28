Подкорытова Ульяна Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти03.01.1825 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795 ст.
Отец ребёнка: Подкорытов Егор (Георгий) Михайлов
Рождение ребёнка
1798
Сын: Подкорытов Василий Егоров
Отец ребёнка: Подкорытов Егор (Георгий) Михайлов
Рождение ребёнка
1800 ст.
Дочь: (Подкорытова) Авдотья Егорова
Отец ребёнка: Подкорытов Егор (Георгий) Михайлов
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Подкорытов Егор (Георгий) Михайлов
Рождение ребёнка
1809 ст.
Дочь: (Подкорытова) Прасковья Егорова
Отец ребёнка: Подкорытов Егор (Георгий) Михайлов
Смерть
03.01.1825 ст.
Горячкою, 51 года