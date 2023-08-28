Подкорытова Ульяна Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодкорытова Ульяна Максимова

Подкорытова Ульяна Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

03.01.1825 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подкорытов Егор (Георгий) Михайлов

Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Подкорытов Степан Егоров

Отец ребёнка: Подкорытов Егор (Георгий) Михайлов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Подкорытов Василий Егоров

Отец ребёнка: Подкорытов Егор (Георгий) Михайлов

Рождение ребёнка
1800 ст.

Дочь: (Подкорытова) Авдотья Егорова

Отец ребёнка: Подкорытов Егор (Георгий) Михайлов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Подкорытов Иван Егоров

Отец ребёнка: Подкорытов Егор (Георгий) Михайлов

Рождение ребёнка
1809 ст.

Дочь: (Подкорытова) Прасковья Егорова

Отец ребёнка: Подкорытов Егор (Георгий) Михайлов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Смерть
03.01.1825 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Горячкою, 51 года

Мы используем куки для улучшения работы сайта.