Щербакова (Бугаева) Зоя Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1982
Рождение ребёнка
29.01.2003
Дочь: Бугаева Стефания Денисовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.12.2006
Дочь: Глазунова Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: Глазунов Сергей Николаевич
Бракосочетание
11.09.2013
Рождение ребёнка
31.12.2013
Сын: Щербаков Владислав Михайлович
Отец ребёнка: Щербаков Михаил Анатольевич
Рождение ребёнка
26.10.2017
Дочь: Щербакова Мирослава Михайловна
Отец ребёнка: Щербаков Михаил Анатольевич
Рождение ребёнка
26.07.2019
Дочь: Щербакова Алла Михайловна
Отец ребёнка: Щербаков Михаил Анатольевич
Рождение ребёнка
22.06.2023
Дочь: Щербакова Михайлина Михайловна
Отец ребёнка: Щербаков Михаил Анатольевич