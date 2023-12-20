Щербакова (Бугаева) Зоя Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Бугаева) Зоя Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЗЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1982

Отец: Бугаев Геннадий Степанович

Мать: Бугаева Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
29.01.2003

Дочь: Бугаева Стефания Денисовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.12.2006

Дочь: Глазунова Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: Глазунов Сергей Николаевич

Бракосочетание
11.09.2013

Муж: Щербаков Михаил Анатольевич

Рождение ребёнка
31.12.2013

Сын: Щербаков Владислав Михайлович

Отец ребёнка: Щербаков Михаил Анатольевич

Рождение ребёнка
26.10.2017

Дочь: Щербакова Мирослава Михайловна

Отец ребёнка: Щербаков Михаил Анатольевич

Рождение ребёнка
26.07.2019

Дочь: Щербакова Алла Михайловна

Отец ребёнка: Щербаков Михаил Анатольевич

Рождение ребёнка
22.06.2023

Дочь: Щербакова Михайлина Михайловна

Отец ребёнка: Щербаков Михаил Анатольевич

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