Вольфович (Бомштейн) Рива Ароновна
Место рожденияZakharovo, Krasnochikoyskiy Rayon, Zabaykalsky Krai, Russia
Дата рождения1894
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Бомштейн Арон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вольфович Израиль
Рождение ребёнка
1914
Сын: Бомштейн (Вольфович) Исай Израилевич
Отец ребёнка: Вольфович Израиль
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Вольфович) Фира Израилевна
Отец ребёнка: Вольфович Израиль
Смерть
1984