Зоткина Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоткина Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зоткин Павел Федорович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Зоткин Петр Павлович

Отец ребёнка: Зоткин Павел Федорович

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зоткин Павел Федорович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зоткин Павел Федорович

Смерть
1973

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