Зоткина Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Зоткин Петр Павлович
Отец ребёнка: Зоткин Павел Федорович
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зоткин Павел Федорович
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зоткин Павел Федорович
Смерть
1973