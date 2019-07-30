Штапаук (Сорокобаткина) Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1937
Дата смерти30.07.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Штапаук Иван Ульянович
Смерть
30.07.2019