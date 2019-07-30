Штапаук (Сорокобаткина) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШтапаук (Сорокобаткина) Надежда Васильевна

Штапаук (Сорокобаткина) Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1937

Дата смерти

30.07.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штапаук Иван Ульянович

Рождение ребёнка
18.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Штапаук Иван Ульянович

Смерть
30.07.2019

Мы используем куки для улучшения работы сайта.