Обухович (Котова) Ольга Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухович (Котова) Ольга Валерьевна

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Место рождения

Седельниково, Седельниковский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

31.03.1970

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1970

Отец: Котов Валерий Сергеевич

Мать: Котова (Кузовкина) Валентина Яковлевна

Седельниково, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
10.07.1992

Муж: Ефимов Александр Николаевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
03.06.1993

Сын: Ефимов Владислав Александрович

Отец ребёнка: Ефимов Александр Николаевич

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
17.09.1999

Муж: Обухович Сергей Федорович

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
26.06.2001

Сын: Обухович Святослав Сергеевич

Отец ребёнка: Обухович Сергей Федорович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
05.04.2007

Дочь: Обухович Василина Сергеевна

Отец ребёнка: Обухович Сергей Федорович

Омск, город Омск, Омская область

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