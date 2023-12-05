Обухович (Котова) Ольга Валерьевна
Место рождения
Дата рождения31.03.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1970
Бракосочетание
10.07.1992
Рождение ребёнка
03.06.1993
Сын: Ефимов Владислав Александрович
Отец ребёнка: Ефимов Александр Николаевич
Бракосочетание
17.09.1999
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
26.06.2001
Сын: Обухович Святослав Сергеевич
Отец ребёнка: Обухович Сергей Федорович
Рождение ребёнка
05.04.2007
Дочь: Обухович Василина Сергеевна
Отец ребёнка: Обухович Сергей Федорович