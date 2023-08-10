Матфей Никифорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агапия Григорьевна
Рождение ребёнка
28.02.1888 ст.
Сын: Василий Матфеевич
Мать ребёнка: Агапия Григорьевна
Афанасьевская церковь 28.02.1888 Калихновщины Василий Матфеевич Калихновщины отец крестьянин Матфей Никифорович Калихновщины мать жена Агафия Григорьевна Чермы крестьянин Илья Антонович Байдаково ж... Показать все
Рождение ребёнка
20.04.1901 ст.
Дочь: Пелагия Матфеевна
Мать ребёнка: Агапия Григорьевна
Афанасьевская церковь 20.04.1901 Калихновщина Пелагия Матфеевна Калихновщины отец крестьянин Матфей Никифорович Калихновщины мать жена Агапия Григорьевна Чермы крестьянин Илья Антонович Байдаково... Показать все
Смерть
Неизвестно